Messi es para siempre: Leo acabó con los rumores de su salida del Barça pese a la debacle de Anfield [VIDEO]

Luego de la eliminación del Barcelona en la Champions League, muchos medios en Europa se atrevieron a espectacular que Lionel Messi estaba aburrido, cansado, de que por su mente pasaba dejar de ser azulgrana en la siguiente temporada.



Sin embargo, el crack argentino ha declarado este viernes en conferencia de prensa que, pese al fracaso ante Liverpool en Anfield, no piensa en dejar el Barcelona. Quiere seguir intentando.



"Sigo teniendo ganas de estar aquí, más allá de la decepción. También las tuve con la selección argentina y lo sigo intentando. El hecho que hayamos tenido decepciones no cambia nada", dijo Lionel Messi en la previa del Barcelona vs Valencia por Copa del Rey.

Messi descarta su salida del FC Barcelona. (FOX Sports)

Valverde debe quedarse

Lionel Messi también respaldó la continuidad del entrenador del Barcelona de cara a la próxima temporada de LaLiga Santander.



"Me gustaría que se quedara. Te puede gustar cómo jugamos o no, pero el año pasado hicimos el doblete y quedó manchado por la eliminación de Champions. Este año podemos hacer otro doblete, con otra mancha, pero una mancha mucho más grande. Si te pones a pensar, hemos perdido dos partidos en dos años. Dos derrotas que nos marcaron, pero más allá han sido años buenos", dijo.

