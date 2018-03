Algunos lo llaman cracks por jugar en el Barcelona ; otros podrían decir que se tratan de futbolistas con empeño y regularidad que hicieron que lleguen a jugar en el equipo culé. Luego del empate ante Las Palmas, que los hace solo tener una ventaja de cinco puntos con el Atlético de Madrid, Lionel Messi se encuentra disconforme con el rendimiento de algunos, hecho que hicieron saber algunos medios españoles en sus ediciones digitales.



Ernesto Valverde apostó por darle minutos a Lucas Digne y Aleix Vidal en Gran Canaria y su duelo liguero desentonó a diferencia de otros compañeros. Ni qué decir de Paulinho, que ve a ese punto de la temporada como su rendimiento ha mermado. Se comenta que la razón se debe a que estuvo parado mucho tiempo en la Liga China. Por esa razón, diarios apuntan a una total reformulación de cara ante el conjunto de Diego Simeone en La Liga.



Conoce un poco más de Lionel Messi, estrella del Barcelona. (Video: Fernando Falco)

El técnico del Barcelona , Ernesto Valverde, no ocultó que les ha quedado "un mal sabor de boca" tras empatar 1-1 en Las Palmas, a sólo tres días de recibir al Atlético, que se encuentra a cinco puntos en la clasificación liguera.



"Se queda un mal sabor de boca, después de no haber ganado aquí cuando pensábamos que hubiéramos podido hacerlo", dijo Valverde a la televisión de su club tras el partido.



"No queda otra que ganar al Atlético, que en cualquier caso tenía que ser así", añadió Valverde, para el que "el partido viene rápido, es un partido importante por la situación en que estamos los dos equipos".



"En el primer tiempo tuvimos ocasiones como para haber podido irnos con un marcador amplio, después de la jugada del penal se han venido arriba, se han reforzado", añadió, en referencia, al penal que supuso la igualada por parte de Las Palmas.



"Han empezado a cerrar más los espacios, nos costaba mucho llegar a su portería, han defendido bien, no hemos podido hacer el segundo", explicó Valverde, reiterando que "el empate no nos sabe bien porque nuestra intención era ganar aquí". Y he ahí la molestia de Leo Messi.