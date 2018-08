En el Real Madrid no quieren saber de ofertas por Luka Modric. Ya le dejaron el camino a Cristiano Ronaldo y no pretender hacerlo con el segundo mejor futbolista de la plantilla. Es cierto, tal como indican medios españoles, que el volante buscaba una mejor contractual para la próxima temporada, a lo que Florentino Pérez lo ha dejado en visto. En ese sentido crecieron los rumores del Inter de Milán , rumores que terminaron confirmándose.



El técnico italiano Luciano Spalletti ha confirmado que su equipo hará todo lo posible para ficharlo, confesando – en otras palabras – que la táctica será inducir al futbolista que pida su venta a Florentino Pérez. Pasó con Cristiano Ronaldo para irse a la Juventus y ahora puede pasar con Luka para irse a otro equipo grande Italia. La pregunta es si terminará marchándose.



Florentino Pérez ha dicho que Modric vale 750 millones de euros. El presidente madridista ha remitido a su cláusula de rescisión para remitir que su jugador no se encuentra en venta. No obstante, Modric – quien se encuentra de vacaciones – no ha dicho nada al respecto. ¿Qué pensará el futbolista en la estrategia que tiene pensada el Inter de Milán?



De acuerdo a medios españoles, pese a tener 32 años de edad, Modric es indiscutible en la plantilla de la temporada 2018-19. Lopetegui no tiene ningún parecido en el equipo e incluso se hace lo posible para que Mateo Kovacic no fiche por otra institución. El Real Madrid no está fichando y los demás comienzan a raspar la olla de su plantel. ¿Cómo terminará todo?