Cabeza dura: Luka Modric tiene claro su futuro como jugador del Real Madrid

El Balón de Oro 2018 volvió a su mejor nivel, ese que no mostraba desde la Copa del Mundo, y que precisamente lo llevó a ser cuestionado e incluso vinculado con otros clubes. Luka Modric encarriló al Real Madrid a una muy buena victoria ante el Sevilla por LaLiga Santander con el segundo gol, fue figura y volvió a referirse a su futuro en la 'Casa Blanca'.

Modric aseguró que "está muy a gusto en el Real Madrid y que espera que siga siendo así por mucho tiempo. Tengo un año y medio de contrato, que es mucho, pero espero que cuando se acabe siga aquí porque estoy igual de contento que el primer día", confesó Luka.



Ya sobre el partido, el croata valoró el triunfo más allá de los tres puntos, y dijo que fue una victoria necesaria pensando en el ánimo de la plantilla.



"Nos faltaba un partido así porque así es como tenemos que jugar. Creo que por fin el madridismo está contento con nuestra imagen y esto va a ser un punto de inflexión para nosotros y nos va a servir para seguir creciendo", dijo Modric, contento por el partido realizado por su equipo.



"Yo creo que siempre tenemos actitud, algunas veces las cosas no salen y no estamos a nuestro mejor nivel, pero hoy nos ha salido todo desde el principio", apuntó.



"Cuando veo que las cosas no están bien lo digo, pero hoy hemos jugado perfecto como equipo y este es el camino a seguir. No nos podemos relajar y pensar que todo va a llegar solo. Tenemos que sufrir y pelear para conseguir los éxitos y tenemos que luchar por el escudo del Real Madrid", concluyó. EFE