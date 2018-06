Increíble, aunque parezca cierto. No conforme con tener a Ousmane Dembélé, Messi desea tener un delantero de gran magnitud de cara a la temporada. Tras el no de Antoine Griezmann, Leo – quien hoy debuta con Argentina – habría pedido a Mohamed Salah. No obstante, ¿cuánto costará el fichaje del egipcio? Más de 200 millones de euros, fijo. Como lo dijeron los dirigentes del Liverpool, Salah valdrá mucho más que Coutinho.



Lionel Messi quiere a Mohamed Salah. Según The Sun, después de que Griezmann dijera que se queda en el Atlético de Madrid, el Barcelona y concretamente Leo Messi querría que el fichaje estrella de este verano fuera el egipcio. Además del elevado precio de su fichaje el otro problema estaría en las duras negociaciones con Klopp.



En cuanto a Messi y el Mundial, la 'generación Messi', que integran Javier Mascherano, Sergio Agüero, Angel Di María y Gonzalo Higuaín, tal vez tenga la última oportunidad en Rusia de cortar la racha negativa de Argentina y la que arrastra desde hace un cuarto de siglo sin lograr título alguno.



Pero el largo camino tiene como primer escollo a la debutante Islandia, que no se amilana pese a estar frente a uno de los mejores futbolistas de la historia. Leo quiere hacer historia. No solo con el Barcelona con el fichaje de Salah, también con la Argentina para, por fin, ganar el Mundial.