Operación encubierta por Morata: Atlético de Madrid prepara la 'bomba' del mercado de fichajes

Giro totalmente inesperado e incluso hasta polémico. Álvaro Morata podría pasar a las filas de los 'judas del fútbol', luego de que en las últimas horas, desde España, informen que el exdelantero del Real Madrid podría vestir de rojiblanco. El atacante es del gusto del 'Cholo' Simeone, y la directiva del Atlético de Madrid ya estaría negociando el traspaso con el Chelsea.



Esta historia va de la siguiente manera. El Atlético necesita un 'nueve' de garantía para suplir a Diego Costa, quien será baja por varias semanas, y Morata no solo es del agrado de Simeone, sino también del consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, quien ya ha intentado ficharlo en otras ocasiones.



Álvaro Morata, en principio, tenía todo avanzado con el Sevilla, pero las negociaciones de tenerlo a préstamo con opción de compra se habrían caído en las últimas horas con el Chelsea, y eso lo aprovechó el cuadro 'colchonero' para ganar terreno rápidamente.



Por parte del jugador, su deseo es volver a España, pues no ha podido terminar de acoplarse a la idea de Sarri en los 'Blues'. Además, lo dicho por el asistente del entrenador, Zola, quien aseguró que Morata tiene que entender que juega "en el Chelsea, no en el Southampton o Brighton, con respeto hacia esos clubes", aseguró tras el partido de FA Cup contra Nottingham Forest, en el que el español marcó dos goles.



Estas declaraciones habrían terminado por causar 'cortocircuito' en Morata,y que éste busque más rápido su salida del club, del cual siente no ha sido respaldado.



En en este contexto que surge la opción del Atlético de Madrid, que en los próximos días tendrá que negociar con el Chelsea y convencer a Álvaro Morata, quien en principio estaría cumpliendo su deseo de regresar a Madrid, sobre todo por su familia, aunque claro, ahora al rival de al frente, con todo lo que eso supone.