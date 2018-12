Podría ser el 'bombazo' de las últimas temporadas en el fútbol español y desde el Camp Nou hay quienes ya lo esperan. O al menos, ya hay quienes ven con buenos ojos estos rumores. Álvaro Morata suena como posible refuerzo del Barcelona y uno de los primeros en hablar sobre esta opción ha sido el lateral azulgrana Jordi Alba.



El futbolista culé estuvo en la presentación de uno nuevos modelos de botines y no solo habló de Morata, también del Real Madrid y su sorpresiva derrota en Champions League en el Bernabéu ante el CSKA Moscú.



Con relación al actual delantero del Chelsea, Alba aseguró que los "buenos jugadores y la buena gente siempre cabe en el club. Le tengo un aprecio enorme". Recordemos que han coincidido en varias ocasiones en convocatorias de la selección de España.



Mientras que sobre la caída del Madrid no quiso hacer más leña del árbol caído. "No pude ver el partido pero es un resultado malo para el Madrid. No te puedes fiar de nadie hoy en día", indicó.

Recordemos que Álvaro Morata llegó al Chelsea en 2017, procedente del Real Madrid donde solo estuvo una temporada en su segunda etapa ante la falta de oportunidades. El español está cansado de vivir en el ostracismo y le abre las puertas al Barcelona.



Si bien Luis Suárez es titular indiscutible, los recientes problemas que ha tenido en la rodilla derecha harían que el cuadro azulgrana piense seriamente en un refuerzo de garantías para lo que queda de temporada.