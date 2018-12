La salida de José Mourinho del Manchester United viene agitando y mucho el mercado de fichajes en Europa. Hay quienes creen que el luso se tomará un tiempo para descansar, mientras que otros lo en, por increíble que suene, de nuevo en el banquillo del Real Madrid. Uno de ellos es Pedja Mijatovic, el exjugador y director deportivo de la 'Casa Blanca', que reveló que a Florentino Pérez "le encanta Mourinho".

"No sé en porcentajes, pero en posibilidades, bastantes. ¿Por qué digo eso? Porque sé que a Florentino le encanta Mourinho y yo creo que cada vez que había un cambio de entrenador, se ponía en contacto con él. ¡Cuidado, eh! Muchas posibilidades", dijo Mijatovic al programa de la Cadena Ser, Carrusel Deportivo.



Estas declaraciones, desde luego, no hacen más que alimentar los rumores de un posible regreso de Mourinho al Bernabéu, aunque no sería muy bien recibido por algunos jugadores, ya que terminó con mala relación con algunos de ellos, ni por la afición, que terminó descontenta con el técnico.



Además, por ahora Santiago Solari ha sabido reflotar al Real Madrid y a mitad de temporada, el cuadro 'blanco' aún está con todas sus posibilidades intactas tanto en La Liga Santander y Champions League.