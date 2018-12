José Mourinho se encuentra actualmente sin club. El también ex técnico del Real Madrid fue despedido del Manchester United por una profunda crisis de resultados en la Premier League. Pese a que no la ha pasado bien esta temporada, su nombre suena para volver a la 'Casa Blanca'.

Los medios españoles han apuntado en las últimas horas que José Mourinho tiene chances de volver al Real Madrid para reemplazar a Santiago Solari. El nivel del técnico argentino no ha convencido y El Chiringuito avanza novedades respecto a la posible vuelta de 'The Special One'.

El periodista Edú Aguirre indicó que el vestuario del Madrid tiene un posición fija sobre Mourinho: "considera que sería muy precipitado traerlo ahora ya que muestran una confianza plena en el trabajo de Solari". Así, los jugadores merengues le han puesto la 'X' al portugués.

Como se recuerda, el DT argentino tiene contrato con el cuadro blanco hasta mediados de 2021 tras ser ratificado ante el también despido de Julen Lopetegui.

Por otra parte, Real Madrid se verá las caras este miércoles ante el Kashima Antlers por semifinales del Mundial de Clubes 2018. De ganar, chocaría en la final ante Al Ain, que viene de eliminar de manera sorpresiva en penales a River Plate.