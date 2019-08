"Una imagen derrumbada": la destructiva portada de France Football contra Neymar y su salida del PSG

La 'Novela Neymar' es de nunca acabar. El brasileño ya no quiere continuar en el PSG. El mal ambiente que se vive en los pasillos del cuadro parisino tras los constantes gestos del brasileño que indican que no quiere continuar, solo intensifican los rumores de su salida en los próximos días y genera más tensión. Primero con la directiva, luego con los hinchas y ahora con los medios.

La prestigiosa revista France Football, criticó este lunes, en su última edición, el momento que vive 'Ney' en París. Con las frases "una carrera que no avanza", "una imagen derrumbada" y "un traspaso sin rumbo" el medio explica la sustanciación que vive el jugador.

Leonardo y compañía son conscientes que Neymar no quiere ser parte del plantel y que Barcelona es el principal favorito para firmarlo pero solo piensan dejarlo salir si pagan los 222 millones de euros que desembolsaron a mediados del 2017.

Los fanáticos del PSG demostraron que no desean más al futbolista en el primer partido de la temporada en el Parque de los Príncipes.Pancartas como "lárgate de aquí" se mostraron en las graderías.

France Football, como todos en Francia, ya están cansados de los constantes rumores y del ecosistema contaminado que se ha generado.

Neymar y un nuevo guiño al Barcelona

"¡Qué bonito es marcar en el Camp Nou! Gracias por vuestro apoyo culés, que brillen nuestros colores!", fue lo que había escrito Griezmann en Instagram, acompañado de la celebración de uno de sus goles (doblete) ante los béticos. Ni cortó ni perezoso, Neymar no perdió el tiempo y dejó su 'like' al ex delantero del Atlético de Madrid.



Por su parte, Sergi colocó un "Primeros 3 puntos de la temporada!! En casa con nuestra afición! Enhorabuena @ansufati por tu debut y @carlesperez7 per el teu gol!!". 'Ney' tiene el sueño de vestir nuevamente la camiseta azulgrana en el pecho.



