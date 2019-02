No volvería: presidente del Barcelona le 'bajó los humos' a Neymar por su posible regreso

Desde hace semanas se habla de un posible retorno de Neymar no precisamente para ser uno de los fichajes del Real Madrid, sino para ponerse la camiseta del Barcelona nuevamente. Es más, la prensa española sostuvo que el mismo crack del PSG habría llamado al Camp Nou para tantear su retorno.

No obstante, de momento, el presidente del Barcelona no quiere saber nada respecto a una incorporación de Neymar para 2019-20. Así lo apuntó Josep Maria Bartomeu en entrevista que tuvo con la cadena Cope.

"En lo que estamos preparando para la campaña que viene, Neymar no está. No he hablado con su padre ni con él desde que se fueron sobre si regresará. Es muy bueno, pero la decisión de fichar de PSG no fue mía. Pagaron la cláusula", sostuvo el mandamás del 'Barza'.

Estas palabras de Bartomeu van en la misma línea de Jordi Mestre, vicepresidente deportivo. "Es un crack, pero creo que por principios no debería regresar", sostuvo en su momento.

Por otra parte Neymar, tras celebrar a lo grande su cumpleaños número 27, se recupera de la lesión en su tobillo derecho. No será parte de los octavos de final de la Champions League frente al Manchester United.