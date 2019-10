¿Realmente se equivocó? Las palabras de Messi ante la decisión de Neymar y su rendimiento en el PSG

El fútbol de los últimos años parece estar más ligado a la imaginación que a la realidad. Y es que los cuentos que se forman en torno a jugadores y equipos terminan creando historias que podrían completar libros completos. La de Neymar en el último mercado de fichajes es la gran prueba de ello y Lionel Messi no dudó en dar su opinión al respecto siendo un gran amigo del futbolista brasileño.

“Al poco tiempo de haber dejado el Barcelona se dio cuenta que se había equivocado”, señaló el argentino a RAC1. Sus palabras no pueden ser tomadas como una blasfemia por la relación directa que tienen ambos jugadores –también por el pedido de ‘Ney’ para salir del PSG en este último verano europeo–, pero sí que pueden ser interpretadas desde otra arista meramente futbolística.

Neymar anotó un golazo para sentenciar el 4-0 del PSG sobre Angers por Ligue 1.

Porque aunque las sensaciones extrafutbolisticas que ha dejado el brasileño en París no parecen ser del todo positivas (lesiones en momentos clave como fases decisivas de Champions League o declaraciones desafortunadas en contra de los hinchas), sus respuestas dentro de los campos de juego confirman que los años le han venido de maravilla para crecer como jugador.

Es inevitable recordar su época vestido como ‘azulgrana’. Pegado a la banda izquierda, Neymar parecía imparable en todo sentido y se divertía: sonreía, hacia piruetas, era decisivo. En Francia se le ve con más seriedad, como presionado por la sociedad para conseguir esa ‘Orejona’ que le es esquiva desde que salió de España, pero que ya supo conquistar en Berlín con un gol suyo.

La reacción de Neymar en el gol de la eliminación del PSG en Champions League. (Fox Sports)

Esa sensación de estrés puede que le esté causando impactos negativos en los momentos clave, pero no en el día a día. Ahí, entonces, entra la interpretación a las palabras de Messi ¿Si es un mejor futbolista de lo que fue en el Barca, por qué su decisión fue equivocada? Obvio que hay muchos argumentos y debido a eso es que nos reñimos únicamente al de la pelota.

‘Ney’ ya no está estrictamente relacionado con el desequilibrio en tres cuartos de cancha, sino con el control del juego de su equipo. Además de ser decisivo en área contraria (desde que volvió al once titular le ha dado muchos puntos al PSG), también tiene la mayor influencia dentro de su equipo. Ya no empieza por fuera, pues Thomas Tuchel lo utiliza de mediapunta y es así donde maneja todos los hilos del cuadro parisino.

Pase de Di María, jugadón de Neymar y golazo del PSG en el último minuto. (Twitter)

Al igual que su amigo Messi, los años le han venido de maravilla para entender cada vez mejor el juego. Desde pases imposibles hasta superioridades cualitativas le dan al cuadro francés un plus que se viene mostrando en la Ligue 1 y que ahora, por fin, esperan que se consolide en la Liga de Campeones, la que nunca han podido ganar.

¿Y el Real Madrid?

Cuando se habló de su inminente salida de Francia, las puertas de los dos grandes en España se abrieron. Aunque el quería volver a la ‘Ciudad Condal’, Florentino Pérez también se tentó por hacer un esfuerzo y convertirlo en el fichaje bomba de la ‘Casa Blanca’. Tantos fueron los rumores que incluso ‘Leo’ se asustó: “por un momento pensé que llegaría al Real Madrid”, confirmó en la misma entrevista.

Neymar y Mbappé no se perdieron el Real Madrid vs PSG de la Champions League. (ESPN)

Y es que, aunque muchos intenten reducir su talento a través de las palabras, lo de Neymar es preponderante y caería bien en cualquier equipo que necesite un salto cualitativo. En el caso de los dirigidos por Zinedine Zidane, que desde la salida de CR7 no tienen una estrella por encima del buen nivel de la plantilla, lo del brasileño habría caído de maravilla.

‘Ney’ le hubiese dado otra velocidad al equipo de la capital española, hubiese conectado esa falta de peligro entre el mediocampo y el ataque a través de sus decisiones y hubiese comandado un proyecto deportivo que parece caerse a pedazos desde la conquista de la tercera Champions League ‘al hilo’ que consiguieron.

Neymar es pitado por los hinchas de PSG durante el festejo del gol. (Foto: AFP / Video: YouTube)

Al final, a pesar de los abucheos, es en el Parque de los Principes donde más felices están. Seguro que detrás de Messi y Cristiano, es el brasileño quien más influencia tiene en el juego y, aunque no esté rebozando felicidad en la capital francesa, no creo que su decisión de haber llegado al PSG haya sido errónea desde el punto de vista futbolístico.

