Al lado de Lionel Messi y Luis Suárez, Neymar llegó a la élite del fútbol. Sin ellos, se encuentra en una especie de trance con compañeros de calidad, como Kylian Mbappé y Edinson Cavani, pero que no terminan de hacerlo feliz en París. Barcelona es una ciudad mágica de fútbol y de áreas que hacen imborrables los recuerdos de un sudamericano; París también lo es en cuanto a cultura, pero en cuanto a proyecciones deportivas, ‘Ney’ no se encuentra satisfecho. Por eso quiere ir de regreso a La Liga, ya sea con la camiseta del Real Madrid o del Barcelona.



De acuerdo a una información del diario ‘Mundo Deportivo’, el delantero brasileño quiere regresar a Cataluña, aunque sabe que para ello, la directiva culé tendrá que hacer un gran esfuerzo. El mismo medio asegura que ‘Ney’ habría conversado con el vestuario catalán para llegar a Barcelona y así no fichar por el Real Madrid. Con Messi, cada vez más veterano, ‘Ney’ sabe que él puede tomar las riendas del club y ser feliz como lo fue en pasadas temporadas.



Asimismo, si los azulgranas no pueden ficharlo en la próxima temporada, el único camino para el delantero del ‘Scratch’ es el Real Madrid. Se comenta que Florentino Pérez ya se ha reunido con Neymar padre para ver la posibilidad del traspaso desde el PSG. En el entorno del jugador, el pase costaría 400 millones de euros si es que se lo trae luego del Mundial de Rusia 2018. ¿Para el 2019-20? Se comenta que todo sería más fácil para un viaje sin regreso de París.



La estrella brasileña Neymar, que se repone de una operación en un pie, fue blanco de una ola de críticas al compartir una foto en la que posa en su silla de ruedas para homenajear al astrofísico británico Stephen Hawking, fallecido este miércoles después de años combatiendo una enfermedad degenerativa.



"Tienes que tener una actitud positiva y sacar lo mejor de la situación en la que te encuentras - Stephen Hawking", escribió Neymar en Twitter, al citar una frase del científico que vivió décadas postrado en una silla de ruedas.



Acompañando el texto, el astro del club francés PSG compartió una imagen tomada en el patio de la lujosa casa de la costa de Rio de Janeiro donde se recupera de su lesión, en la que aparece sentado en su silla de ruedas con un mini-short y su pie derecho elevado.