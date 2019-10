Socio del Barcelona confrontó a Bartomeu por el fichaje de Neymar y así se defendió el presidente

La novela del fichaje de Neymar por el FC Barcelona ha terminado ya hace un par de meses. Sin embargo, los hinchas no olvidan ni comprenden la intención que tuvo el presidente Josep María Bartomeu con volver a traer al brasileño que tanto daño le hizo al club con su partida al PSG en verano de 2017.



El crack sudamericano dejó una herida abierta en la afición azulgrana, hecho que quedó comprobado en la última reunión de compromisarios del FC Barcelona que se desarrolló el último domingo en la Ciudad Condal.



En dicha cumbre, uno de los socios confrontó al presidente Bartomeu por tentar el fichaje de Neymar luego de su polémica salida.



"No acabo de entender por qué se intentó otra vez el fichaje de Neymar teniendo el de Griezmann", fue la pregunta a modo de reclamo que le hizo un socio del FC Barcelona a su presidente.



"¿Qué paso? Pues que le quisimos fichar. Es normal que un equipo como el PSG pidiera lo que pidió porque no querían venderle. Costaba mucho, por lo tanto es una operación que no salió", respondió el mandamás de los 'Culés' con evidente incomodidad.

Neymar llegó al PSG por 222 millones de euros. (Foto: Getty) Neymar llegó al PSG por 222 millones de euros. (Foto: Getty)

¿Neymar sigue en los planes del Barcelona?

Tras su frustrada llegada en el verano pasado, el mismo Bartomeu ha descartado que el FC Barcelona vaya a intentar su fichaje en enero, cuando se abra un nuevo mercado de pases. En estos momentos, el club de la Ciudad Condal no está para hacer grandes gastos.



" Neymar no entra en nuestra planificación de enero. El club no podía llegar a las pretensiones del PSG y nosotros no pusimos jugadores como moneda de cambio, ellos los pidieron (Rakitic, Coutinho y Dembélé). No era fácil tanto a nivel económico como social", dijo Bartomeu en Barça TV.

