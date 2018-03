Parece una táctica, que para algunos puede sonar como ridícula, pero al fin y al cabo, Neymar y su padre la preparan para que no haya inconvenientes en el futuro con los hinchas del Barcelona. La molestia del futbolista en París, la eliminación en octavos de final de la Champions League y el bajo nivel de la Ligue 1 han hecho que el delantero brasileño estudie la forma de cómo irse del PSG. Claro, no es la primera vez que lo hace. Recordemos en el pasado cómo ‘Ney’ se fue del Santos y del Barza, en una especie de misterio bien trabajado.



Ahora, con la intensión de fichar por el Real Madrid de Florentino Pérez, el atacante del ‘Scratch’ habría conversado con su círculo más íntimo del Barcelona para que sus compañeros solo tengan elogios hacia él y hablen de su posible regreso. Rakitic y Coutinho le abrirían las puertas de nuevo, pero ¿la dirigencia azulgrana? Imposible pagar los 400 millones de euros, que publicó el diario ‘AS’ en sus últimas ediciones. Por ello, el diario ‘Mundo Deportivo’ habla de la emotividad que pretende el jugador para no llegar mal al Bernabéu.



Neymar y su padre trabajan el fichaje para llegar al Real Madrid, de hecho, su progenitor ya habría negociado con su padre, mientras el jeque Nasser Al-Khelaifi se reunió con él en Brasil para publicar una foto para “reforzar” los lazos con el club francés. Lo cierto es que si no sale en la próxima temporada, ‘Ney’ se mudará de la capital francesa para el 2019-20.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

Neymar se lesionó el pasado 25 de febrero contra el Marsella y se perdió el partido de vuelta contra el Real Madrid.



A principios de marzo, fue operado en Brasil de la fractura del quinto metatarso del pie derecho por el médico de la Seleçao Rodrigo Lasmar.



Su objetivo es recuperarse para estar presente en el Mundial de Rusia (14 de junio-15 de julio) con la selección de su país.