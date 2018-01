Si bien es cierto que en España se habla cada vez más de una salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid , el tema Neymar no se detiene. Y es que ante la posible marcha de 'CR7' del Santiago Bernabéu a final de temporada para volver al Manchester United, el brasilero es el máximo objetivo de Florentino Pérez de cara al próxima mercado de fichajes.

Este jueves, uno de los abogados de Neymar que vio su pase al fútbol francés dio visos que no habrían muchos inconvenientes para que el ex Barcelona y Santos se pongan la camiseta del Real Madrid. Y es que no hay cláusula de rescisión alguna para que cualquier club quiera contar con sus servicios.

"Puedo garantizar que en el contrato de Neymar (con PSG) no hay ninguna cláusula de liberación, ni tampoco por objetivos no acabar la temporada como máximo goleador en su equipo", fue lo que sostuvo el abogado Marcos Motta en conversación que mantuvo con el medio Radio Globo.

Neymar aún no gana títulos con la camiseta del PSG. (Foto: AFP) Neymar aún no gana títulos con la camiseta del PSG. (Foto: AFP)

A mediados de este año, la prensa francesa había indicado que para que un equipo cuente con el internacional con la Selección de Brasil tenía que pagar lo que los parisinos desembolsaron por él: 222 millones de euros. Sin embargo, al descartarse esto, la 'Casa Blanca' tendría un problema menos para llevarlo nuevamente a la Liga Santander.

De otro lado, mientras se comenta de él, Neymar destacó en la última jornada de la Ligue 1 de Francia. Marcó un póker (cuatro goles) y dio dos asistencias en la goleada de su equipo 8-0 sobre Dijon en Parque de los Príncipes. No hay quien lo pare en la presenta campaña europea.