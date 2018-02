Pese a que el PSG se ha esforzado en explicar que Neymar no tiene intenciones de dejar la Ligue 1, los rumores que lo vinculan al Real Madrid no tienen forma de acabar. Se ha hablado del proyecto que quieren ofrecerle, de los cracks con los que llegaría, hasta del número en la camiseta que quieren ofrecerle y ahora, de los millones que ganaría si llega a Valdebebas.



De acuerdo al portal español 'Don Balón', Florentino Pérez está dispuesto a dejarlo todo por el crack brasileño al punto que no solo se convertirá en el fichaje más caro en la historia del club blanco, también en el segundo mejor pagado del mundo con un sueldo parecido al que percibe en el PSG.

Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

Según la fuente citada, Neymar recibiría por temporada en el Real Madrid nada menos que 36 millones de euros. Sin duda, una cifra que rompe todos los récords aunque no lograr igualar los 40 millones que el argentino Lionel Messi se lleva en el Barcelona.



Cristiano Ronaldo está 'cabreado'



Como era de esperarse, los rumores del nuevo sueldo de Neymar en Real Madrid no han caído bien en Cristiano Ronaldo ya que el portugués está buscando hace varios meses un aumento de sueldo que lo convierta en el mejor pagado del mundo. Todo hace indicar que Florentino no le cumplirá el capricho.



Como se recuerda, Neymar llegó al PSG en agosto del año pasado por la escandalosa cifra de 222 millones de euros. El brasileño, considerado el fichaje más caro en la historia del fútbol, tiene contrato hasta el 2022, aunque algunos lo ven fuera de París mucho antes. Real Madrid apunta a ser su nueva casa.