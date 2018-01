¿Neymar a Real Madrid? Las condiciones (no económicas) para dejar el PSG que se las reveló a Messi

Los medios más prestigiosos de Europa no se cansan de informar de un posible fichaje de Neymar por Real Madrid a mediados de este año. Dan por hecho que el traspaso le costará 300 millones de euros a Florentino Pérez, sin embargo, el brasileño podría reconsiderar su partida siempre y cuando se cumplan unas condiciones. Y no se trata de dinero.



Según el portal español 'Don Balón', el crack sudamericano le ha contado a Lionel Messi sus planes a futuro. No se irá del equipo parisino si este gana la Champions League o en caso se alce en el Mundial Rusia 2018 con su selección. Si no pasa ninguna de las dos cosas, la estrella del PSG haría maletas.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

La intención de Neymar, y seguramente la principal por la que se fue del FC Barcelona, es quiere ganar el Balón de Oro. El brasileño es consciente que uno de estos dos grandes títulos prácticamente lo harán el ganador de todos los premios que vayan a entregarse a fin de año.



Las supuestas condiciones que Neymar le ha revelado a Messi por un posible pase al Real Madrid encuentran base en las declaraciones que este viernes ha dado Emery.



"Neymar va a ser el mejor jugador del mundo, estoy seguro. Y va a serlo aquí, en el PSG, seguro", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al duelo liguero que mañana le enfrentará al Montpellier.