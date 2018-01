Neymar puede encontrarse negociando con el Real Madrid , aunque eso no signifique que le sea fácil salir del PSG. Convertido en una especie de paraíso, el elenco francés cobija a los mejores futbolistas con contratos millonarios y un ritmo de competencia de nivel medio. Sin embargo, cuando el jugador tiene deseos de salir a otro mercado y un club de mayor envergadura, el PSG suele bloquear este fichaje. El agente de Marco Verrati, Donato Di Campli, habló para ‘Tuttosport’ y no olvida los pasajes del pasado mercado de fichajes, cuando su representante fue negado de irse al Barcelona, pese a la propuesta económica.



"En el PSG he vivido las experiencias más feas de mi vida. Cero gratitud, para mí Verratti ya no existe. El problema es que no solo he luchado contra un club, sino contra un estado. Terminé arrastrado como un grano de arena" aseguró el representante al medio italiano.



Con respecto al futuro de Neymar , que el pasado miércoles marcó cuatro goles en la victoria del PSG sobre el Dijon y del posible traspaso al Real Madrid, el ex agente de Verratti fue contundente: "Nadie moverá a Neymar de París, y eso también se aplica a otros" afirmó. Donato Di Campli no olvida una situación que para él traumatizante, especialmente porque Verratti tampoco logró cumplir su palabra para irse a jugar al Camp Nou.



La llegada de Neymar al principio de esta temporada por 222 millones de euros convulsionó el fútbol francés y especialmente el vestuario del PSG, donde Cavani tuvo que aprender a compartir protagonismo con el recién llegado.



El entrenador Unai Emery se esforzó porque el roce de septiembre no tuviera mayores consecuencias.



Contra el Dijon, era Neymar el designado para tirar el panel y el brasileño había firmado ya un 'hat-trick' en el partido ante el Dijon.



Dejando el lanzamiento a Cavani, Neymar hubiera tenido un "gesto muy bonito, de fair-play", como admitió su compañero belga Thomas Meunier, que minimizó el incidente, intentando que nada ensombrezca la situación del equipo, que parece en un gran momento a un mes del duelo ante el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones.