Neymar siempre está en el mercado, parece como si se tratara de un tubérculo que siempre está a la venta en todas las estaciones del año o un pedazo de carne que ves en el supermercado. No hay club que no quiera hacerse con los servicios del brasileño, tratándose de un futbolista de impacto mundial. ‘Ney’ no solo te asegura juego y goles, también una gran venta de camisetas, como lo hizo con el PSG durante la temporada pasada.



Ahora, en medio de los rumores que ubican al delantero del PSG en el Barcelona , el diario ‘Marca’ publicó sobre el interés que tiene el Real Madrid sobre ‘Ney’. La remodelación del Bernabéu no impedirá que los madridistas no inviertan en fichajes, especialmente cuando se han visto en un ‘problemón’ tras la salida de Cristiano Ronaldo. No se trajo a nadie, el equipo se ha visto afectado y Florentino Pérez tendrá que invertir para fichar a jugadores.



En este aspecto, Neymar aparece en la órbita. El brasileño tiene pactado un precio de salida con el PSG a partir de 2019: 222 millones de euros. Por ese motivo, el Real Madrid se frota las manos y confía en el proyecto que puede ofrecerle al atacante en lugar del Barcelona, que siempre contará con Lionel Messi como su principal figura en el plantel.



En el Real Madrid no es igual. Si llega Neymar, él se llevará todo el protagonismo. Bale y Benzema han demostrado que no están en ese papel y ‘Ney’ puede ser el socio perfecto, claro, si es que termina marchándose al club en el próximo mercado de pases en verano.



¿Por cuál terminará decidiéndose? ¿ Barcelona? ¿Real Madrid? El camino solo tiene dos bifurcaciones: uno con destino a la capital de España, otra a Cataluña.