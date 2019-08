Ni Neymar ni Pogba: Real Madrid no llega a un acuerdo con nadie y ya 'cocina' su último fichaje

Nada está dicho aún. Para nadie es un secreto que la directiva del Real Madrid está muy lejos aún de dar por terminada su incursión en este mercado de fichajes de cara a la nueva temporada de LaLiga Santander que ya inició el pasado fin de semana. En este sentido, el cuadro 'Blanco' no tiene mucho tiempo que perder y tras los traspiés que significaron los desplantes de Neymar y del francés Paul Pogba , un nuevo nombre -desconocido para algunos- salta a la luz.

¿De quién se trata? Bueno, según pudo conocer este domingo el reconocido portal web de noticias deportivas 'Don Balón', el Real Madrid se habría fijado en el extremo brasileño Felipe Anderson como flamante refuerzo para esta temporada. Ante la negativa de Neymar por llegar al Santiago Bernabéu y la ya descartada incorporación de Paul Pogba, los 'Merengues' ya eligieron y el del West Ham tiene todas las de ganar en lo que resta del mercado.

Los fantasmas volvieron a asomar en la casa del Madrid con el empate 1-1 frente al Real Valladolid sobre la hora, y Florentino Pérez lo sabe. La hinchada tiene hambre de títulos y lo cierto es que la plantilla aún no convencido de poder lograr cosas importantes. La 'Casa Blanca' no descansa e intentará dar un último golpe de gracia antes del 2 de setiembre.

Felipe Anderson puede jugar en cualquier posición del centro del campo, además, tiene un desequilibrio y técnica que lo convirtieron en el fichaje más caro de los 'Hammers' en su momento. ¿Su precio? Pues este rondaría los 45 millones de euros, una ganga para lo que el Real Madrid estaba dispuesto a desembolsar por las estrellas del PSG y del Manchester United. ¿Será el brasileño la mejor elección?

Felipe Anderson. (Getty Images) Felipe Anderson es seguido muy de cerca por el Real Madrid. (Getty Images)

Neymar volvió a quedar fuera de la lista del PSG

Neymar no figura en la lista de convocados por el PSG para el tercer partido de la Ligue 1 contra el Toulouse en el Parque de los Príncipes. Según el comunicado oficial, el jugador, que acaba de superar una lesión, se encuentra en fase de "entrenamiento", aunque el club aguarda que se aclare su futuro en medio de las tensiones sobre su salida al Barcelona o Real Madrid.

Aunque el parte médico del futbolista indica que está "listo para jugar", el futbolista todavía no se ha reincorporado en lo que va de temporada a la competición. El entrenador, el alemán Thomas Tuchel, reconoció en la rueda de prensa previa al partido que las cosas no están claras en este momento entre el jugador y el club y en esa situación ''no puede jugar".



