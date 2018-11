Solo le queda el Barcelona y un par más de grandes de Europa. De acuerdo a la Cadena COPE, Real Madrid se ha retirado de la puja por Neymar para la temporada 2019-20. El delantero brasileño ha perdido – en ese sentido – a una institución que quería acogerlo como su jugador franquicia, como se dice en la NBA, en pro de un proyecto para mantener un reinado en el ‘Viejo Continente’. Neymar no irá al Madrid y todos sus caminos se dirigen a Cataluña.



¿Por qué no lo fichará el presidente del Real Madrid? De acuerdo a la radio española, en la decisión de Florentino ha pesado mucho la afición del club. No lo quieren, tienen su recuerdo como jugador catalán y encima se encuentran sonando como rumor para el próximo mercado de fichajes en verano. Neymar, en su momento, era visto como el sustituto perfecto de Cristiano Ronaldo, pero ahora se ha convertido en una quimera para el mandamás.



De confirmarse esta noticia en las próximas semanas, Neymar se convertiría en el sueño imposible de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid ya intentó ficharlo antes de que llegara al FC Barcelona se lo llevara en el 2013. De hecho, el brasileño llegó a pasar el reconocimiento médico con el Madrid, pero a la que apareció la opción del Barça no se lo pensó y apostó la oferta azulgrana, aun renunciando a ganar mucho dinero.



El hecho de que Neymar se haya ofrecido en varias ocasiones tanto a directivos, miembros de la dirección deportiva y ex compañeros para regresar al Barça, también ha podido tener su peso en la retirada de Florentino por su fichaje. Una cosa es querer irse al Madrid, otra muy distinta es manejar su ficha con distintos clubes para que su pase sea mayor y más cotizado de lo fueron los 222 millones de euros que había pagado el PSG en la temporada pasada.



Neymar quiere irse de París, a Madrid al menos no se dirige su próximo vuelo.