La novela de Neymar tiene una historia cada día. El lunes llega el rumor, el martes la respuesta desde París y así sigue la historia del delantero más pretendido en el mundo del fútbol. Lo que había sido una especulación desde su incidente con Cavani, se ha convertido en realidad: Neymar no está contento en París, brilla en el Parque de los Príncipes y juega a ese nivel solo por el hecho de querer ser el mejor jugador del mundo. Por ello, en España se habla de su pase al Real Madrid , aunque una duda siembre sobre la cabeza de Florentino Pérez.



Sin embargo, ¿por qué el presidente madridista duda de su fichaje? Básicamente por el entorno del futbolista. En el pasado con el Barcelona, el padre de ‘Ney’ era una influencia sobre el futbolista, así como lo han sido sus agentes para lograr un millonario sueldo de 36 millones de euros netos por temporada con el cuadro parisino. ¿El Madrid puede pagar eso? Imposible en la actualidad, por lo que podría haber discusiones si ‘Ney’ ficha finalmente.



Lo cierto es que Neymar no llegará al Real Madrid en la siguiente temporada, sino que todo se ideará de acuerdo al plan original. Ser fichado por el 2019-20.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

Por otro lado, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia denunció este jueves que en la lista de los salarios de los futbolistas de los clubes del país publicada el pasado martes por el diario L'Équipe un 83 % son "falsos".



En un comunicado, la LFP identificó errores salariales -no especificó si al alza o a la baja- en 177 de los 213 futbolistas de la Primera División, aunque no precisó si esas incorrecciones conciernen a los jugadores más emblemáticos del campeonato.



Según L'Équipe, el brasileño del París Saint Germain (PSG) Neymar cobra algo más de 3 millones de euros brutos al mes, tanto como la suma de los salarios de sus dos compañeros de tridente, el uruguayo Edinson Cavani y el francés Kylian Mbappé.



De acuerdo con la Liga francesa, la diferencia media entre lo anunciado por el periódico y lo que realmente ganan los jugadores es del 28 %, y no el margen de error del 2 % que reconocía L'Équipe.