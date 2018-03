Neymar no se moverá de París en el próximo mercado de pases, aunque eso no impida que los grandes equipos de Europa preparen negociaciones para persuadir al delantero y a Nasser Al-Khelaifi de que cambie de equipo para la temporada 2019-20. En el PSG hay afirmaciones de que ‘Ney’ seguirá por mucho tiempo en la Ligue 1 y hay también vacíos en cuanto a otras consultas de la prensa sobre el futuro del atacante más cotizado de la Selección de Brasil para el Mundial de Rusia 2018. Al menos, esa ‘novela’ parece que seguirá así por mucho tiempo, mientras se van revelando nuevos rumores entorno al futbolista.



¿El último de ellos? El nuevo aliado que tendría Florentino Pérez para fichar a Neymar. De acuerdo a informaciones de medios europeos, Adidas trataría de ayudar al Real Madrid para que el ex Barcelona vista de blanco. Razones no le faltan. ‘Ney’ viste Nike y siempre se ha encontrado la obsesión de la marca alemana de que el jugador no renueve su acuerdo y se marche con ellos. Para eso, Adidas ayudaría a financiar el traspaso del brasileño.



Neymar llegó al PSG a cambio de 222 millones de euros y, tal como se comenta, en el Parque de los Príncipes no dejarían que se lo lleven por menos de esa cifra. El diario ‘El País’ y otros medios han hecho públicas informaciones de un acuerdo para que el ex Santos se marche de París por esa cifra a partir del 2019-20 y hay otros que indican que el monto podría ser de 400 millones.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

Neymar estaría está cada día más arrepentido de haber fichado por el conjunto francés. El mediapunta firmó por los galos para ser el nuevo Balón de Oro, pero aunque vez es más consciente de que en el Paris no lo logrará. Y así se lo habrían dicho desde hace meses.



En este sentido, algún sector de la prensa española afirma incluso que el jugador habría expresamente a su padre que se ponga manos a la obra para que lo saque de la capital francesa y que incluso estaría dispuesto a bajarse el sueldo con tal de no seguir en París. Sin embargo, ello no pasará hasta de aquí a dos temporadas más.