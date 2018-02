Del fichaje de Neymar por el Real Madrid se ha dicho mucho: que ya cuentan el dinero para comprarlo, que el proyecto que tienen pensado ofrecerle en Valdebebas es el más ambicioso para un futbolista y más. Sin embargo, el brasileño no es el sueño exclusivo de Florentino Pérez. Y es que según apunta este miércoles el portal español 'Don Balón', el entorno del crack no se niega a escuchar otro tipo de ofertas.



En esa linea, tal como indica la citada fuente, Neymar y sus representantes guardan un plan 'B' en caso su fichaje por el Real Madrid en 2019 se complique. Y sería nada menos que el Manchester United el club que se haga con los servicios del brasileño en un futuro no muy lejano.

Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

"Neymar padre hace saber a Florentino Pérez que el United de Mourinho y Chevrolet -patrocinador principal de los ‘red devils’- están dispuestos a tirar la casa por la ventana para cerrar al brasileño este verano si Neymar da luz verde", publica el portal 'Don Balón' en una noticia que ha generado una gran sorpresa entre los hinchas del PSG.



Harto de la Ligue 1

En los últimos días, los medios franceses más importantes han publicado que Neymar se ha desilusionado de la Ligue 1. No ha encontrado la competitividad a la que estaba acostumbrado en España y solo seguiría en el PSG si esta gana la Champions League o si Brasil se alza con el título en Rusia 2018.



Como se recuerda, Neymar llegó al PSG en agosto del año pasado por la escandalosa cifra de 222 millones de euros. El brasileño, considerado el fichaje más caro en la historia del fútbol, tiene contrato hasta el 2022, aunque algunos lo ven fuera de París mucho antes. ¿Cuál será su nueva casa?