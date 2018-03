En teoría, Neymar no debería moverse del PSG hasta el 2019-20. Nasser Al-Khelaifi no desea perder a su mayor inversión en apenas una temporada, aunque el director deportivo del club ha asegurado al diario ‘Le Parisien’ que no puede garantizar que ‘Ney’ sea un jugador seguro para la próxima temporada. Y claro, con el brasileño no se sabe a ciencia cierta. Ya ha pasado algo parecido con el Santos y Barcelona, y si decide irse del PSG, el club solo puede remitirse a una millonaria cifra, la cual rondaría entre los 222 millones a 400 millones de euros.



Mientras que en París aseguran que Neymar no es un jugador fijo para la siguiente temporada, en España aseguran que su padre aprovechará los siguientes tres meses de su recuperación para negociar con el Real Madrid y el jeque Al-Khelaifi. En su edición digital de este domingo, el diario ‘ABC’ asegura que será uno de los últimos intentos del entorno del futbolista para llevarlo a un fútbol más competitivo que el de la Ligue 1. Y Real es el primer interesado.



La dura eliminación en Champions ha vuelto a disparar los rumores sobre el futuro de Neymar, con la prensa española hablando ya de movimientos para su vuelta a La Liga. "Enviados del (Real) Madrid se vieron hace pocas semanas en París con el padre del jugador y dos abogados para explorar el fichaje", afirmó también el diario AS hace unos días atrás.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

El rotativo deportivo aseguró que "el PSG pediría 400 millones de euros (492,6 millones de dólares) para soltar a Neymar", asegura el periodista Manu Sainz, con reputación de cercano al influyente agente Jorge Mendes.



Según esta información, los representantes del club informaron al padre, también agente, de la estrella brasileña "del interés en fichar a su hijo y de la intención de desembolsar los 400 millones de euros", así como de "la estrategia a seguir y los emolumentos que percibiría Neymar Jr. por prima de fichaje y salario anual".



AS considera que "desde la llegada de Bale, en 2013 (por 100 millones de euros), el Madrid no ha fichado ningún 'galáctico'" y tiene unas cuentas saneadas para afrontar el fichaje.