"Quiero que te quedes": Neymar entre la espada y la pared en el PSG

Neymar quiere con todo su ser salir del PSG y anclar en el Barcelona , pero no le cierra por completo la puerta al Real Madrid. De una u otra forma, el astro brasileño busca nuevos aires, lejos del club que pagó la cifra más cara -hasta el momento- en la historia del fútbol. Pero no solo el club parisino no lo quiere soltar, sino también uno de los referentes del equipo, el capitán Thiago Silva.

En una entrevista a RMC Sport, el brasileño dijo que si Neymar acaba saliendo " será difícil para nosotros porque fortaleceremos a otro equipo que tenga el mismo objetivo que nosotros ( la Champions League). Para mí, no es bueno. Espero que termine pronto ", dijo.



" Si quiero que se quede en el club, sí, por supuesto, es un jugador indispensable para todos los equipos: fue indispensable para el Barça, es indispensable para nosotros. Es un problema particular entre el jugador y el club, no puedes entrar. Pero, por supuesto, en mi cabeza, espero que se quede. Le dije eso, ¡Pero es difícil decirle siempre quédate! quédate! quédate! ", agregó.

Las bajas sensibles del PSG

Un nuevo contratiempo ensombreció el ya de por sí convulso inicio de temporada del PSG: Kylian Mbappé y Edinson Cavani estarán un mes de baja, anunció este lunes el club parisino, mientras que el caso Neymar entró a su semana cumbre y sigue sin resolverse.

Kylian Mbappé, que sufrió una lesión en el muslo izquierdo, estará "cuatro semanas" de baja, y su compañero uruguayo Edison Cavani, lesionado en la cadera, "tres semanas", confirmó el PSG. Mbappé y Cavani se perderían el estreno del PSG en la Liga de Campeones, su objetivo principal, cuya primera jornada tendrá lugar el 17 y 18 de septiembre. Y se podría sumar Neymar.



