A corazón abierto: Vinicius Junior sorprende con confesión sobre su 'ídolo' Neymar

Vinicius Junior era el llamado a ser el reemplazante de Neymar tras su esguince de tobillo en la Selección de Brasil, pero Tité prefirió convocar a Willian. Igual, el futbolista del Real Madrid se encuentra en su país de vacaciones y se dio un tiempo para alabar a su ídolo, el jugador del PSG.

" Sí, es mí ídolo. Dentro del campo, es un tipo que hace las cosas como nadie", comentó el crack de 19 años en un fragmento de la entrevista que le concedió a Fox Brasil. El brasileño, a diferencia de 'Ney' que es del Santos, salió de las divisiones menores del Flamengo, pero creció viendo cómo su ídolo la rompía en el Brasileirao antes de su periplo europeo.

Además, el extremo aseguró que tiene un amistad fluida con la estrella del PSG. Comentó que Neymar suele compartirle imágenes de sus entrenamientos o dribles para que 'Vini' las intente en su día a día.



"Intento hacer muchas cosas en el campo parecidas a las de Neymar. Sie mpre me envía sus vídeos que hace y me fijo en sus regates para ver si los puedo hacer. Me dice hazlo igual 'juvenil", comentó el jugador del Real Madrid.

Vinicius tampoco se olvidó de Ronaldinho, otro de los grandes regateadores de todos los tiempos. " También veo los vídeos de Ronaldinho. Son mis ídolos y los admiro bastante. Es, junto a Neymar, mi otro jugador favorito de todos los tiempos " concluyó la 'perla' blanca que espera explotar esta temporada en el Real Madrid.

