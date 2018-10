El mercado de fichajes en Europa amaneció con un 'bombazo': el posible regreso de Neymar al FC Barcelona en 2019. De acuerdo al diario 'Mundo Deportivo', el brasileño ya habló con sus amigos Lionel Messi y Luis Suárez para tentar su vuelta a Camp Nou tras dos temporadas en el PSG. La pregunta que cae de madura es: ¿cómo ha tomado la directiva azulgrana las supuestas intenciones del atacante sudamericano?



De acuerdo al portal 'FC Barcelona Noticias', la molestia del club por la sorpresiva marcha de Neymar a PSG en 2017 ya es cosa del pasado. De hecho, en Camp Nou no le cierran las puertas al regreso del brasileño, aunque por el momento prefieren tomar las cosas con prudencia. Negociar con los franceses no es fácil y Les Corts lo saben bien.



"El club ha optado por mantenerse a la expectativa porque sabe que debe ser el último en actuar, y es que el crack tiene mucho trabajo que hacer si quiere tener una vía real para su retorno. De momento, manda un intocable contrato hasta el 2022, porque los parisinos no son un enemigo agradable y los culés están más que escarmentados de los últimos intentos por alguna de sus estrellas", publica la citada fuente.

Según 'FC Barcelona Noticias', la vuelta de Neymar al Camp Nou pasa por dejarle en claro al PSG que no quiere estar más en París. Sin embargo, esto no garantiza que en Francia vayan a empezar a negociar con Bartomeu la salida de la estrella que Nasser Al-Khelaïfi pensó le daría la Champions League en su primer año.

Los motivos de Neymar para volver a Barcelona

Según 'Mundo Deportivo', Neymar ha perdido el rol principal en el PSG ante el crecimiento imparable de Kylian Mbappé, quien está camino a convertirse en líder del PSG y también llegó como campeón del mundo. Se fue para dejar de ser la sombre de Messi, pero ni en París lo ha logrado.



Finalmente, el nivel pobre de la Ligue 1 y las otras competiciones oficiales de clubes en Francia no motivan para nada a Neymar, quien estaría ansioso de volver a Barcelona, pese a que Real Madrid está tras sus pasos desde hace unas temporadas atrás.