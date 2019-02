Los nombres que ha pedido Solari al Real Madrid para la defensa en verano

El Real Madrid continúa con su política de contrataciones de cara a la próxima temporada. En el camino siempre aparecen una serie de proyectos, que podrían definirse en plan A, B, C, etc. Y para la defensa parece que Florentino Pérez ha definido dos nombres: Eder Militao (Porto) y Achraf (de la cantera madridista que ahora juega con el Borussia Dortmund). Te presentamos el caso de los dos jugadores, que suenan para otros clubes dentro de Europa.



¿Por qué la apuesta con Militao? Se trata de la piedra angular de un proyecto a largo plazo en la zaga que busca seguir a buen nivel tras el ocaso de Sergio Ramos que, previsiblemente, llegará con el tiempo y el crecimiento total de una figura como la de Varane que está llamado a ser el líder de la defensa cuando el ahora capitán del Real Madrid cumpla su ciclo.



Ya en el costado derecho, quizás el mejor provisto de toda la plantilla, aparecen Dani Carvajal, en el momento álgido de toda carrera de un futbolista (27 años) y Álvaro Odriozola, recién llegado desde la Real Sociedad y con futuro por delante como para alternarse junto al de Leganés. No obstante, también aparece en la órbita Achraf, ahora cedido en el Borussia Dortmund, quien se encuentra está haciendo una gran campaña y amenaza con volver y luchar por un puesto en una ‘pelea’ con los otros dos futbolistas.



Sea como fuere, lo cierto es que lo que pueda pasar en un futuro nadie lo sabe y, como todo en el mundo de la estrategia, puede salir bien, mal o regular. Solo el tiempo y el fútbol lo dirán. Eso sí, el Real Madrid quiere estar preparado para lo que venga en el mercado de fichajes.