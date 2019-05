¡Llamado de urgencia! Real Madrid convoca a conferencia de prensa para revelar el futuro de Sergio Ramos

Todo parece llegar a su fin. Sergio Ramos y los rumores de su salida del Real Madrid este verano, contaminaron el entorno del equipo los últimos días. Las opciones de partir a China eran reales ; sin embargo, el presidente Florentino Pérez no lo dejará hacerlo gratis. Este jueves, el equipo ha llamado a conferencia de prensa.

Se espera que en la conversación con los periodistas, Ramos anuncie que se queda en el equipo. El defensor y capitán del equipo quiere retirarse vestido de blanco. El continente asiático ya no es una opción, por el momento.

"El capitán del Real Madrid C. F., Sergio Ramos, comparecerá hoy a las 17:30 h (hora local) ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid" , publicó el Madrid en su página web.

Los rumores nacieron la semana pasada cuando desde España indicaban que "la gente cercana a Sergio Ramos le ven desgastado. La ambición no la ha perdido, pero no están seguros dónde quiere seguir ganando".



Según informó el programa 'Jugones' de la Sexta, Ramos tuvo una reunión con Florentino Pérez, presidente del cuadro blanco, para pedirle que le abra las puertas del equipo y le de carta gratis de salida. Todo debido a que la posibilidad de llegar a China está activa.



El propio presidente Florentino, explicó: "Sergio Ramos y su agente no han estado en mi casa, ni yo en la suya, vinieron a verme a la oficina (del club) y me dijeron que tenían una muy buena oferta de China, pero que las normas de allí no permiten pagar el traspaso. Que había una oferta muy buena de un club chino y no se podía pagar transfer, quería el pase gratis".

"Le dije a Ramos que era imposible que el Real Madrid dejase ir a su capitán gratis", agregó de forma tajante.

