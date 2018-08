Paul Pogba sabe que el tiempo se le acaba en su intento de fichar por el FC Barcelona. El mercado de pases 2018 de Inglaterra cierra este jueves y el francés podría quedarse en el club en el que ya no quiere estar más. Es por eso que, según el diario 'Daily Mail', se ha comunicado con uno de los altos directivos del Manchester United para pedir su salida de Old Trafford.



En un mensaje de texto al vicepresidente ejecutivo del equipo de la Premier League , Ed Woodward, Paul Pogba ha comentado su deseo de llegar al Barcelona como refuerzo para la volante. La misma idea es la que ha trasladado a algunos de sus compañeros del vestuario, pero no tiene caso.

Tal como apunta la citada fuente, los esfuerzos de Pogba por llegar al FC Barcelona han sido en vano ya que a la directiva del Manchester United no se le pasa por la cabeza la idea de venderlo. No importa lo grande que sea la oferta del club de la Liga Santander. El francés no sale, al menos en este mercado.

Mourinho le cierra la puerta

Hay que recordar que el último martes, el diario 'Sport' explicaba que el Manchester United se ha negado siquiera a escuchar una oferta del FC Barcelona debido a que Jose Mourinho ha pedido que el crack francés sea declarado intransferible.



Para el entrenador portugués, Paul Pogba es el eje de los 'Red Devils' para la temporada 2018-19 y a poco días para el fin de mercado en Inglaterra, no se imagina perderlo ante el interés del FC Barcelona. Mino Raiola, representante del jugador, ha hecho todo lo posible para cumplir su deseo de llevarlo al Camp Nou, pero en Old Trafford no ceden.