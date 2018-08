Con la llegada de Arturo Vidal hace un par de días, mucho creyeron que el mercado de fichajes ya estaba cerrado para el FC Barcelona. Sin embargo, el club catalán no se cansa de los refuerzos de verano y ahora tiene en la mira a Paul Pogba. El problema es que el Manchester United no se lo quiere vender.



Así lo asegura este martes el diario 'Sport', que una nota en su página web explica que el equipo de la Premier League se ha negado siquiera a escuchar una oferta del FC Barcelona debido a que Jose Mourinho ha pedido que el crack francés sea declarado intransferible.



Para el entrenador portugués, Paul Pogba es el eje del Manchester United para la temporada 2018-19 y a solo dos días para el fin de mercado en Inglaterra, no se imagina perderlo ante el interés del FC Barcelona de seguir reforzando su mediocampo. Mino Raiola, representante del jugador, ha hecho todo lo posible para cumplir su deseo de llevarlo al Camp Nou, pero en Old Trafford no ceden.

Siempre según la citada fuente, Paul Pogba soñaba con volver a hacer dupla con Arturo Vidal. Ambos estuvieron juntos en la Juventus y el francés se veía compartiendo vestuario nuevamente, ahora en el Barcelona. Además, tenía el visto bueno de Ernesto Valverde para convertirse en el referente en su puesto para el 2018-19.



Pese a que el Manchester United ha vetado la salida de Pogba, el FC Barcelona no pierde la esperanza de verlo vestido de azulgrana y apelaría a una última oferta en los dos últimos días del mercado de fichajes de la Premier League. ¿Se viene otro batacazo de los catalanes?