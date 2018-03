Hace dos años se habló en Europa de un posible pase de Paul Pogba del Real Madrid. Que el volante francés era la última obsesión de Florentino Pérez y que el presidente blanco iba a pagar lo que sea por sus servicios. Sin embargo, Manchester United se puso delante de sus pretensiones y terminó sacando al jugador de Juventus a cambio de 115 millones de euros. Se convirtió - en su momento - en el traspaso más caro.

Actualmente, la relación entre Paul Pogba y su entrenador José Mourinho no es la mejor (lo dejó como suplente en algunos partidos) y ahora los medios del Viejo Continente lo ponen nuevamente en Real Madrid. Sobre todo por las recientes palabras de su representante, Mino Raiola, porque este indicó que no hay que descartar nada.

"Nunca se puede decir nunca y en el mercado a veces no se dice la verdad. Pogba hasta ahora no me dice nada. Lo que siempre voy a hacer es intentar hacer bien mi trabajo y buscar soluciones satisfactorias para mis jugadores", fue lo que sostuvo el agente en entrevista a RAI Sport sobre un posible pase del mediocampista al Santiago Bernabéu.

En otro momento de la conversación tuvo palabras respecto al fracaso de la Selección de Italia rumbo al Mundial Rusia 2018. "No me explicó cómo no han podido clasificar. Un equipo como ese siempre se clasifica y solo faltaba decirles 'hagan lo que quieran' en la cancha. El que puso a Ventura (técnico) en ese sitio debió avergonzarse", añadió.

De otro lado, Paul Pogba sería titular este lunes con el United frente al Crystal Palace por una nueva jornada de la Premier League. Ante la lesión de Ander Herrera ante Sevilla, el ex 'Juve' estaría desde el arranque de la mano de José Mourinho.