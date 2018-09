Josep Guardiola es uno de esos entrenadores que llega a un club y todo lo convierte en oro. El ganador histórico con Barcelona, Bayern Munich y ahora con Manchester City ha demostrado estar más que capacitado para entrenar a una Selección; sin embargo, aun no llega la oportunidad adecuada.



"Entrenaré a una selección si se me da la oportunidad. Seguro. Me gustaría, Si me quieren y se da el caso estoy decidido a entrenar a una selección. Hay que probarlo y siempre tienes ese punto de curiosidad", dijo Guardiola en una entrevista concedida al programa "Universo Valdano" de Movistar+.



El actual técnico del Manchester City , exentrenador del Barcelona y Bayern Múnich, repasó su trayectoria deportiva desde sus inicios como jugador. Apuntó que tenía en el horizonte la idea de regresar a donde empezó, en las categorías inferiores del Barcelona. Pero también su ilusión por dirigir a una selección.



Guardiola no entiende su vida profesional "sin Johan Cruyff. Era sus presencia con las gafas 'Rayban y te cagabas'. Era el carisma. Si no estabas de acuerdo a la calle. No sé por qué. Igual es que cuando te dicen desde los dieciséis años que eres el mejor del mundo y te lo cree...Muchas de las teorías que decía igual no se las creía pero te hacía creer que era de esa manera", explicó Guardiola.



El actual entrenador del Manchester City destacó el cambio en la entidad azulgrana por la llegada de Cruyff. Sobre todo respecto al Real Madrid.



"Veíamos a la Quinta del Bruite que ha sido el mejor Madrid que he visto nunca. Era una delicia verles jugar. Ganaron cinco ligas seguidas. Nosotros nos poníamos contentos porque el Milán de Sacchi les eliminaba de Europa. Nos alegrábamos. Cruyff nos cambió. Veía al Madrid y nos decía que nosotros éramos mejores. Una autoestima que nos levantó. Nos dio fe. Por ejemplo en esas ligas de Tenerife. Nos decía que el Madrid iba a perder en Tenerife. Todo era estrategia", desveló Pep Guardiola.



