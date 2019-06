Cañizares indigna al mundo: el polémico mensaje que dejó tras la muerte de 'La Perla' Reyes

Santiago Cañízares , el otrora portero del Valencia, se ha convertido en el blanco de las críticas luego de la publicación de un mensaje en Twitter tras el accidente de transito que terminó en la muerte del exfutbolista español José Antonio 'La Perla' Reyes.



El ahora comentarista de televisión española criticó el exceso de velocidad que causó la muerte de Reyes en las carreteras de Sevilla y pidió que no le hagan ningún tipo de homenaje. Sin embargo, no dejó de lamentar la partida del exfutbolista del Real Madrid.



“Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable. En el accidente ha habido víctimas además del conductor. Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe. Pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas. Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra”, escribió Cañizares en Twitter.



Más sobre la muerte de 'La Perla' Reyes

'La Perla' Reyes circulaba en un coche a las 11:40 horas por la autovía A.376, de Sevilla a Utrera, a su paso por el término municipal de Alcalá de Guadaira, cuando el vehículo se salió de la calzada en el kilómetro 17 y posteriormente resultó incendiado, según el servicio de Emergencias 112.



Este operativo alertó a los Bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (Epes), que una vez en el lugar confirmaron el fallecimiento de dos personas a causa del accidente, y además un tercer ocupante fue trasladado a un centro hospitalario en estado grave.

► Denuncia una extorsión: Neymar difundió mensajes y fotos íntimas con mujer que lo acusó de violación



► Como Binacional o Leicester City: los equipos sorpresa que levantaron un campeonato [FOTOS]



► Ganó la Champions y Real Madrid vuelve a buscarlo: el 'bombazo' que prepara Florentino para el 2019-20



► El héroe que no tuvo el año pasado: la brutal doble ataja de Alisson en la Final de Champions League [VIDEO]