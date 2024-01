Un nuevo año ha empezado, con nuevas ilusiones y que mejor dejando las cosas claras. En esa línea, Carlo Ancelotti, el director técnico del Real Madrid, ha hecho declaraciones importantes este martes 2 de enero. El DT habló sobre su reciente renovación con el club madridista y explicó por qué decidió no aceptar el interés de la selección de Brasil. Hay que tener en cuenta que a pesar de que el italiano era fuertemente voceado para hacerse cargo de la ‘Canarinha’, el estratega optó por quedarse con los ‘merengues’, extendiendo su contrato hasta el 20 de junio de 2026.

En una conferencia de prensa antes del juego contra el Mallorca, este miércoles por la jornada 19 de LaLiga de España, ‘Carletto’ enfatizó su lealtad al Real Madrid. Sin embargo, admitió haber tenido diálogos previos con Ednaldo Rodrigues, quien era el presidente de la Federación Brasileña de Fútbol hasta que el 7 de diciembre un tribunal de Río de Janeiro lo destituyo de su cargo.





¿Por Qué Ancelotti rechazó Brasil y cómo influyó el Real Madrid?

Las expectativas de dirigir a la selección sudamericana eran muy elevadas, pero siempre consideró que su prioridad era el Madrid. Además, su decisión de no ir a Brasil dependía de la situación en la que se encontraba al momento de renovar contrato, lo cual ocurrió el 29 de diciembre.

En ese momento, el equipo blanco lideraba el campeonato, aunque todavía mantiene igualada la posición con el Girona, ambos con 45 puntos, y ya se encontraba en los octavos de final de la Champions League después de lograr un puntaje perfecto en la fase de grupos.

“Todo el mundo lo sabe que he tenido contacto con el entonces presidente de la Federación Brasileña, que era Ednaldo Rodrigues, al que quiero agradecer porque me ha mostrado interés para entrenar a Brasil. Esto me ha hecho sentirme muy orgulloso y honrado, pero todo esto estaba pendiente de la situación que yo tenía con el Real Madrid”, manifestó Ancelotti.





Carlo Ancelotti y un mensaje sobre la selección de Brasil

Carlo, además, mencionó que las conversaciones las mantuvo con el mencionado dirigente brasileño, quien posteriormente dejó su puesto. Asimismo, envío un mensaje a la ‘Verdeamarela’ sobre su interés en una posible dirección técnica para más adelante.

“En los últimos meses, Ednaldo dejó de ser presidente y la cosa al final ha sido como siempre he querido: quedarme en el Real Madrid. Lo puedo contemplar, pensar en ser seleccionador de Brasil es una gran ilusión, pero no sé si en 2026 me querrán. No sé si están contentos de mi decisión”, concluyó al respecto.

Carlo Ancelotti y las versiones desde Brasil

En febrero de 2023, los reportes acerca de la posible llegada de Carlo Ancelotti a Brasil comenzaron a ganar fuerza. En respuesta a esto, la Confederación Brasileña de Fútbol salió a desmentir las especulaciones, con el objetivo de preservar el proceso de negociación.

Además, afirmaron que el presidente Ednaldo Rodrigues había descartado los rumores y asegurado que el tema se estaba manejando con total transparencia, y que en su momento se anunciaría al entrenador elegido. Posteriormente, meses después, se consideró como un hecho que el italiano se uniría al cuadro brasileño, a pesar de que no se había realizado un anuncio oficial al respecto.

Llegado julio, Rodrigues confirmó la llegada de ‘Carletto’ para asumir el cargo de entrenador de la selección durante la presentación de Fernando Diniz como director técnico interino. “Es un entrenador cuya propuesta de juego es bastante similar a la del entrenador que asumirá a partir de la Copa América, Ancelotti”. Esto finalmente nunca se dio.

¿Quién será el nuevo entrenador de Brasil?

La selección brasileña se encuentra en la búsqueda activa de un nuevo estratega que guíe al equipo en los próximos desafíos, entre los cuales destaca la Copa América en Estados Unidos. La incertidumbre rodea el futuro del banquillo de la ‘Verdeamarelha’, generando una notable expectación entre los seguidores, quienes están ansiosos por conocer al próximo director técnico que liderará a Brasil.

La renovación de Ancelotti con el Real Madrid, que ya no está en consideración, y la continuidad interina de Diniz han llevado a que los reportes vuelvan a mencionar nombres reconocidos. Entre ellos, resaltan figuras destacadas como José Mourinho, actual entrenador de la Roma. También se hace referencia a Zinedine Zidane, ya que el entrenador francés se encuentra actualmente disponible en el mercado, lo que le permitiría asumir el cargo de manera inmediata.

Además, la prensa brasileña está explorando otras opciones, como Abel Ferreira, exitoso entrenador con el Palmeiras, Renato Gaucho, reconocido por su destacado desempeño al finalizar la temporada 2023 con el Gremio, y Jorge Jesus, actualmente en el Al-Hilal. La variedad de opciones refleja el interés y la evaluación minuciosa para encontrar al candidato ideal que lidere la selección brasileña hacia el éxito en el futuro.

La selección de Brasil se encuentra en el sexto lugar de las Eliminatorias 2026, con 7 puntos. (Foto: AFP)





