Caso Sergio Ramos: la tajante posición del Real Madrid ante su pedido de dejar el club, según El Chiringuito

La noticia de la semana dejará de ser la final de Champions League. Sergio Ramos le comunicó al club su disposición de dejar el Real Madrid y sin pago de rescisión para irse a China, tal como los comunicó Josep Pedrerol en su programa diario, Jugones, algo que impactó a todo el mundo del fútbol, en especial a Florentino Pérez y Zinedine Zidane.



Es el entrenador el encargado de ser ele nexo entre el jugador y el presidente del club para evitar que se repita una situación como la del 2016, cuando Ramos les comunicó su intención de dejar el club, pero el francés supo corregir esa inquietud y el defensor fue su principal pilar para todo lo que consiguió el equipo español.

Según Jugones, el Real Madrid le dijo "no te puedes ir" a Ramos. (Captura/@elchiringuitotv)

De acuerdo a la información del programa español, la respuesta del club fue un tajante "no te puedes ir", no pueden dejar ir a su capitán y principal referente, y mucho menos gratis. El club conoce de la incomodidad del jugador y buscará hacer prevalecer su contrato, mejorarlo si es posible, y darle un ambiente de calma y seguridad para lo que se viene.



Uno de los principales problemas del internacional español y uno de los mejores defensores del mundo, es que no estaría cómodo con la posible llegada de Paul Pogba al Real Madrid. El jugador sabe que el compatriota de 'Zizou' es tóxico para la interna del equipo, que por algo Mourinho lo tuvo en su lista negra. Su llegada sería más nociva que positiva para el club de Chamartín.

