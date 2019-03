¡Keylor vive la 'FeliZidane'! Se queda en el Real Madrid tras la llegada de 'Zizou' al banquillo

Los rumores de salida del Real Madrid siempre acompañaron a Keylor Navas , que respondía en el terreno de juego. Esta temporada no tuvo la oportunidad. La comenzó jugando porque Courtois llegaba tarde, de Mundial y a un club nuevo con un proceso de adaptación que recorrer. No hubo fallos de Keylor en la Supercopa de Europa pero sí cuatro puñales rojiblancos en la derrota. Firme en las dos primeras jornadas de Liga Santander en las que solo recibió un tanto. A la tercera llegaba el relevo. Julen Lopetegui daba paso a un fichaje de club.



El técnico español consideró injusto relegar a Keylor Navas a la Copa del Rey. Era un castigo excesivo. Y le entregó la Liga de Campeones consciente de que era una decisión que no gustaba en las altas esferas. Y el costarricense volvió a responder: un gol encajado en tres partidos y pleno de victorias. Se le acabó la oportunidad de hablar en el campo con Santiago Solari.



"Zidane es un entrenador transparente, un gran ser humano", destacó Keylor tras el relevo en el banquillo. Sin querer apuntar a Solari, sus palabras denunciaron falta de transparencia del técnico argentino. "Tengo a un entrenador enfrente que sé que me va a decir la verdad y eso me da mucha tranquilidad", aseguró resaltando el cambio.



Keylor Navas evitó con una gran atajada el 1-0 en el Real Madrid vs Celta de Vigo en partido por la fecha 28 de Liga Santander 2019. (Video de ESPN 2)

Solo recibió ocho encuentros con Solari, siete de ellos lo que duró la Copa del Rey y uno obligado en LaLiga por lesión de Courtois. Sintió Keylor que su rendimiento daba igual. Nada haría variar el plan establecido. En marzo pensó que su temporada estaba acabada y de golpe todo dio un nuevo giro. La llegada de Zidane y su respeto a los que le condujeron al éxito, provocó su titularidad directa en Liga frente al Celta y le respondió con una parada salvadora a modo de reivindicación.



Al testarazo de Maxi Gómez le siguió una parada que define a Keylor Navas. Rapidez de piernas para impulsarse, reflejos en su reacción en milésimas de segundos y un despeje salvador. El debate en la portería se reabre y Zidane quiere ver competir a todos sus porteros tras dejar claro de inicio, que el suyo es Keylor y que la salida que ya se planeaba desde todos los puntos, mejor que sea frenada porque se ha producido un nuevo giro inesperado en la carrera del costarricense. Se quiere quedar.



Fuente: EFE

