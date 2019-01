"Nada, fuera, nada": la conversación en la sala del VAR sobre clarísimo penal de Rulli a Vinicius [VIDEO]

Una de las jugadas más polémicas en lo que va de LaLiga Santander es el penal de Rulli sobre Vinicius Junior que no se cobró en el Real Madrid-Real Sociedad de la fecha 8. Pese a que la falta sobre el brasileño fue clarísima, ni el árbitro ni el VAR pitaron a favor de los blancos.



Han pasado casi diez días de ese partido, que Real Madrid perdió 2-0 en el Bernabéu , y la RFEF ha sacado a la luz la conversación en la sala del VAR en la que Melero López, encargado del videoarbitraje, y Munuera Montero, árbitro de campo, tomaron la decisión de no conceder el penal.



"¡Balón, balón, balón!", dice el juez principal del partido cuando ve caer a Vinicius Junior. Desde el VAR, Melero decide que quiere observar las repeticiones para dar un veredicto: "Quiero verla, que no renueve. A ver, a ver. Dame otra -imagen-".



Esperando que el VAR ayude a definir si era o no penal sobre Vinicius, Munuera pregunta si "¿es buena?". Con mucha seguridad, el encargado de la tecnología responde: "Nada, fuera, nada, nada. Tiramos para adelante, José Luis. Todo ok. Todo ok. Jose Luis".