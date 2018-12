Mientras el equipo se encuentre de viaje por el Mundial de Clubes, seguro que dirigentes del Real Madrid se sentarán y llegarán a un acuerdo con sus similares del Manchester City. La llegada del malagueño parece total, de acuerdo a la información de medios españoles. Brahim Díaz será jugador madridista en una conversación entre el futbolista, el representante del jugador, así como partes del Real Madrid, que no han sido reveladas.



Si bien el Real Madrid no quiere una situación parecida con Kepa, cuando renovó con el Athletic Bilbao, las partes de Chamartín confían en el arreglo al que se ha llegado con el futbolista. Brahim Díaz gozará con los minutos de juego que no tiene en el Etihad Stadium, por lo que no habría ninguna intención de él de renovar su contrato con los ‘Citizens’.



El malagueño tiene tomada la decisión, ha rechazado varias propuestas de renovación del Manchester City y quiere volver a España para jugar en el Real Madrid. Y en los despachos del Bernabéu la intención es acelerar al máximo la operación para que Brahim firme su nuevo contrato lo antes posible y evitar posibles contratiempos.



¿Cuál es el único obstáculo a día de hoy? Simplemente, el Real Madrid tiene que sentarse a negociar con el Manchester City y acordar una cifra de traspaso. Los blancos quieren fichar a Brahim cuanto antes y están dispuestos a pagar esa especie de compensación para que no se entrometan otros clubes, mientras que la entidad inglesa sabe que venderlo en el mercado de invierno es la única vía para sacar algo de dinero por el malagueño, pues en caso de no traspasarlo en enero se marchará libre y gratis en junio una vez acabe la temporada.



La cifra en la que podría cerrarse la operación podría estar entre los ocho y 10 millones de euros.