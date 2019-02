Vía DirecTV | Real Madrid vs. Alavés EN VIVO: horarios y dónde ver por TV EN DIRECTO la Liga Santander 

Hoy, el Santiago Bernabéu será escenario del Real Madrid vs. Alavés, correspondiente a la fecha 22 de LaLiga Santander. El cuadro merengue comandado por Santiago Solari tiene la obligación de conseguir tres puntos en casa para acortar diferencias con los primeros lugares. Para ver fútbol en vivo y en directo por TV puedes seguir la transmisión de DirecTV Sports; además, Depor te traerá el minuto a minuto y todos los detalles del fútbol español.



Real Madrid tiene una revancha pendiente ante el Alavés. En la primera rueda de LaLiga Santander , el cuadro 'Albiazul' le propinó una justa victoria 1-0 en su cancha al último minuto de juego, que a la postre sumó para el despido de Julen Lopetegui.

Con el Real Madrid - Alavés , el cuadro blanco iniciará un febrero trascendental en la temporada 2018-2019, tras confirmarse que jugará las semifinales de la Copa del Rey ante el FC Barcelona (6 y 26) e iniciará marzo jugando el clásico español.

Por su lado, el Deportivo Alavés , con 32 puntos en la tabla, espera seguir escalando posiciones para finalizar la campaña con un cupo a algún torneo internacional de la UEFA.

Real Madrid - Alavés: ¿Cuáles podrían ser los posibles titulares?

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema, Bale.

Deportivo Alavés : Pacheco; Navarro, Laguardia, Maripán, Duarte; Pina, Manu García, Wakaso; Jony, Bastón, Calleri.

Real Madrid - Alavés: ¿Cuándo es la fecha del partido por LaLiga Santander?

El Real Madrid vs. Alavés corresponde a la jornada 22 de LaLiga Santander y se disputará el domingo 3 de febrero desde las 14:45 horas (Perú y Colombia). El Real Madrid inicia un febrero muy importante, donde enfrentará 2 veces al Barcelona, alineando a todos sus titulares en el Santiago Bernabéu buscando acortar distancias con el primer lugar.

¿A qué hora se juega el Real Madrid - Alavés por la Liga Santander

México: 13:45 horas

Perú: 14:45 horas

Colombia: 14:45 horas

Ecuador: 14:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1, Nevada -3, Los Ángeles -3)

Venezuela: 15:45 horas

Bolivia: 14:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Paraguay: 16:45 horas

Chile: 16:45 horas

Uruguay: 16:45 horas

Brasil: 17:45 horas

España: 20:45 horas

Italia: 20:45 horas

Francia: 20:45 horas



Real Madrid - Alavés: ¿Qué canales transmitirán el partido de la Liga Santander?

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Canadá beIN Sports Canada, Radio Barca, DAZN, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD

República Dominicana SportsMax App, Sky HD, SportsMax 2, SportsMax+

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador Sky HD

Francia beIN Sports MAX 8, beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Japón SportsNavi Live, DAZN, WOWOW

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España beIN LaLiga, beIN Sports Connect España, Movistar+

Estados Unidos Radio Barca, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes