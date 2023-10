En la antesala del enfrentamiento entre Nápoles y Real Madrid en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, programado para el martes 3 de octubre, Carlo Ancelotti dialogó con los medios de comunicación. El entrenador italiano, al analizar la situación actual del equipo blanco, dedicó parte de sus declaraciones para abordar la situación de Luka Modric, quien no ha estado presente en los últimos dos partidos del representativo merengue.

Aun en su esplendor, la edad no perdona, ni siquiera cuando se trata de figuras como Modric, quien, a sus recién cumplidos 38 años, enfrenta lo que podría ser su última temporada con el Madrid. A pesar de su decisión de extender su contrato hasta 2024, el croata está experimentando un inicio de campaña en el que no está obteniendo la cantidad de minutos que desearía.

De hecho, Luka no ha tenido la oportunidad de estar en el terreno de juego en los enfrentamientos contra Unión Deportiva Las Palmas y el Girona. Esta situación se produce después de haber iniciado como titular en el derbi, en el cual Ancelotti optó por reemplazarlo en el descanso debido a su visible falta de aguante físico.

Incluso, el entrenador mismo ha ofrecido una explicación sobre la situación actual del centrocampista, explicando por qué su papel en el equipo ya no es el mismo que en temporadas pasadas. Incluso se atrevió a comentar si hay algún inconveniente con el jugador de la selección croata.





¿Modric y Ancelotti tienen problemas en el Real Madrid?

Con gran énfasis, ‘Carletto’ afirmó que no hay ningún inconveniente con Luka Modric; no obstante, destacó que en ocasiones debe tomar determinaciones difíciles: “No tenemos problemas. Le respeto como jugador y persona, pero a veces tengo que tomar decisiones que cuestan mucho”.

¿Por qué Modric no está jugando en el Real Madrid?

Ancelotti argumentó que la razón detrás de la falta de Modric en los recientes encuentros del Real Madrid se debe a la intensa competencia en la zona central del campo y que cualquiera podría encontrarse en la suplencia: “En estos dos últimos partidos no ha jugado porque la competencia en el centro del campo es muy alta y alguno se puede quedar en el banquillo”.

“No hay nada nuevo. No sé cómo explicarlo. Es una decisión técnica que ha pasado en estos dos partidos y que puede cambiar. Le puede pasar a cualquiera. Somos siete y solo juegan cuatro, porque cuando pongo cinco también me dais palos”, concluyó.

Fede Valverde se pronuncia sobre la situación de Luka Modric

En la previa del duelo entre el Real Madrid y el Napoli, Fede Valverde tuvo su turno en la sala de prensa y habló acerca de la situación de Luka Modric, enfatizando que el croata sigue siendo el mismo de siempre, con la misma vitalidad, y continúa siendo un modelo a seguir del que se puede aprender cada día, por lo que es importante apreciarlo y disfrutar de su presencia.

“Es el mismo de siempre. Nunca ha puesto una mala cara. Luka es un referente para mí desde que llegué y lo sigue siendo, por más que no esté todos los minutos que él quiera. Es un guerrero, de los más competitivos que he visto en el mundo del fútbol. Hay que seguir aprendiendo de él hasta el último día que juegue fútbol y disfrutarlo”, manifestó Valverde.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Napoli por Champions League?

El partido entre Real Madrid vs. Napoli, por la segunda jornada de fase de grupos de la Champions League, está programado para el martes 3 de octubre, a partir de las 2:00 de la tarde, en horario de Perú, y 9:00 p. m. en España. Se llevará a cabo en el estadio Diego Armando Maradona.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Napoli?

Si deseas ver el partido entre Real Madrid vs. Napoli, tienes las siguientes opciones: ESPN, STAR Plus, HBO Max y Movistar Liga de Campeones. Recuerda que en Depor te traeremos todas las incidencias del compromiso.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR