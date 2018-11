La política de jóvenes sigue en el Real Madrid. Primero fue Vinicius Junior, luego fue Rodrygo y ahora se oficializará la contratación de Exequiel Palacios luego de la final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate vs. Boca Juniors. Si el ‘Millonario’ campeona, lo más probable es que haga el anuncio luego del Mundial de Clubes, si hay un derrota, los madridistas lo anunciarían como la primera contratación en el mercado de fichajes de invierno, aunque siendo un valor dentro de la plantilla para oxigenar el mediocampista y no ser titular.



De acuerdo a medios españoles, Palacios usaría la dorsal ‘21’ que dejó Borja Mayoral para irse a ser titular en el Levante de LaLiga Santander. El volante de River también tendría y sería presentado en enero, debido al parón de invierno en las fiestas de Navidad en España.



El fichaje de Palacios rondaría los 20 millones de dólares, siendo una gran inversión para el equipo argentino. El presidente de la institución de Buenos Aires no ha confirmado la operación, aunque sí ha mencionado que el acercamiento ha sido con Enzo Francescoli. De este modo, podríamos estar viendo otro argentino jugando en el Bernabéu.



Exequiel Palacios ya ha convocado por Lionel Scaloni para dos partidos amistoso con la Selección Argentina, por lo que con 20 años podríamos estar viendo a una de las nuevas promesas del fútbol ‘Albiceleste’. Ahora solo queda en él en asentarse en uno de los mejores equipos del mundo. Pero primero, ganar la Copa Libertadores con River Plate.