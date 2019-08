Messi lo pidió para el Barça, pero se irá con Zidane: el nuevo fichaje que 'cocina' el Real Madrid

No es novedad que el Real Madrid y Barcelona peleen por los mejores jugadores en cada mercado de fichajes. Con los millones de euros que tienen en sus bóvedas, son capaces de atraer a cualquier crack mundial. El último ha sido Donny van de Beek , el joven jugador del Ajax que se está robando la atención de los clubes más grandes de Europa.



De acuerdo al portal español 'Don Balón', el volante holandés estuvo en la agenda de fichajes del Barcelona por recomendación de Lionel Messi. Se tanteó su llegada antes que la de De Jong, sin embargo, Donny van de Beek prefirió consolidarse en el club de Ámsterdam y ahora está listo para dar el gran salto al Real Madrid.

Ante las complicaciones que han surgido con el fichaje de Pogba, el equipo de Zidane ha puesto la mira en Van de Beek. No solo tiene calidad y es más joven que el volante francés del Manchester United, su llegada también significaría un ahorro de 100 millones de euros ya que en Old Trafford piden 160 'kilos' por la salida de 'Pogboom' y el holandés apenas llega a los 60.

Van de Beek le marcó un gol a Juventus por la Champions League. (Foto: Getty) Van de Beek le marcó un gol a Juventus por la Champions League. (Foto: Getty)

Van de Beek reconoce oferta por el Real Madrid

Consultado por su posible llegada al Real Madrid en este mercado de fichajes , el volante del Ajax no tuvo problemas en reconocer que Zidane y Florentino se han fijado en él.



"Hay interés de Real Madrid, pero la gente va demasiado rápido. No tienes que creerte todo lo que se escribe, siempre se habla mucho y no tengo que contar qué es verdad y qué no, yo estoy centrado en el partido del sábado", dijo a FOX Sports.

Tiene su precio

El director técnico del Ajax, Marc Overmars, ha tasado al jugador en un precio de entre 50 y 60 millones de euros, según ha publicado el periódico neerlandés "De Telegraaf". Van de Beek es uno de los habituales en el once del club de Ámsterdam y la semana pasada dio la asistencia del primer gol de su equipo en la Supercopa de Holanda, que le ganó al PSV Eindhoven por 2-0.

