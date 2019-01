Pende de un hilo: el 'golpe' de Bale para Vinicius Junior y todo el Real Madrid

Vinicius Junior sonríe en el Real Madrid. Con Santiago Solari el mando, el delantero brasileño ha pasado del Real Madrid Castilla al primer equipo en tan solo días. La ‘pelea’ entre el técnico argentino e Isco solo hace que el atacante aproveche todos los minutos que tiene en el campo para lucir su fútbol y, sobre todo, contentar a una grada madridista, que se encuentra a la espera de goles y nuevos ídolos en el Bernabéu. No obstante, hay una situación que podría caer en jaque al ex Flamengo en tan solo 72 días: el Brexit en el Reino Unido.



Si el Reino Unido sale de la Unión Europea, el Real Madrid tendría tres jugadores extracomunitarios en el plantel: Federico Valverde, Casemiro y Gareth Bale. La situación podría ser un golpe para el delantero brasileño, que vería como el delantero galés haría que el brasileño vuelva al Real Madrid Castilla o, en todo caso, sea cedido a otro equipo.



No obstante, hay una situación que podría alegrar a todas las partes: que Casemiro se vuelva comunitario en los próximos meses. El mediocampista ya hizo su pedido para quitarle una plaza al Real Madrid y que, en caso de que Reino Unido se desligue de la Unión Europea, Vinicius Junior pueda sentir una plaza segura en el equipo madridista. Ahora, por otro lado, ¿qué hacer con Bale, quien para más de la cuenta lesionado?



Ante la lesión de Karim Benzema, Vinicius Junior sería el ‘9’ del Real Madrid en el partido de octavos de final frente al Leganés por la Copa del Rey. Veremos si hay gol de parte de él.