Una mala noticia con respecto a su salida del Real Madrid , como si el comunicado oficial no fuera suficiente para el técnico vasco. Julen Lopetegui terminó su historia con el Madrid y si todos pensaban que los madridistas le pagarían todo lo que quedaba de su contrato, pues se encontraban equivocados. De acuerdo a la cadena SER, la institución había puesto una cláusula con el entrenador por si este no llegaba al mes de enero. Increíble, aunque lo parezca.



De esta manera, a Lopetegui se le pagarían tres millones de euros – la mitad de un año de contrato – y no los 18 que se habían previsto en un inicio, de acuerdo a medios españoles. El Real Madrid no se ha pronunciado al respecto, mientras que el primer equipo ha debutado en la presente temporada de la Copa del Rey de la mano de Santiago Solari.



Mientras tanto, Florentino Pérez sigue con la búsqueda del entrenador ideal para ocupar el puesto de Lopetegui. Antonio Conte, Bob Martínez o el propio Solari, entrenador interino por el momento, son los mejor posicionados aunque el club sigue rastreando el mercado de fichajes. Ningún top quiere acercarse – en ese momento – a dirigir a los madridistas.



El Real Madrid tiene dos semanas para inscribir a un nuevo entrenador y el tiempo se le acaba a su presidente. Lopetegui no está más en el equipo, ¿quién asumirá?