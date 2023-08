Real Madrid inició bien su gira de pretemporada en Estados Unidos: consiguió dos victorias ante AC Milan (remontada incluida) y Manchester United. Sin embargo, contra el FC Barcelona y la Juventus mostró su peor faceta y recibió seis goles (3-0 y 3-1, respectivamente). Carlo Ancelotti, entrenador de la ‘Casa Blanca’, hizo una valoración del tour y señaló que está satisfecho en líneas generales, aunque hay cosas que mejorar de cara al inicio de LaLiga (su debut vs. Athletic Club es el 12 de agosto).

Luego de la derrota ante la ‘Vecchia Signora’, el DT reconoció que deben ser más eficientes en la zona defensiva, pues recibieron muchos goles (ocho en cuatro partidos). “En defensa es cierto que necesitamos mejorar porque hemos encajado muchos goles. Hemos cambiado de sistema y todavía nos cuesta un poco pero lo trabajaremos”, comentó al respecto.

En lo que sí se mostró satisfecho fue en el ataque, pese a no concretar todas las ocasiones que tuvo durante la gira -por ejemplo, ante los blaugranas su equipo le pegó al palo en cinco ocasiones-. “Es normal porque nos falta frescura. Hemos hecho muchos viajes y estamos cansados pero eso al principio de la temporada no me preocupa”, añadió Ancelotti.

Finalmente, el futuro director de Brasil le dio una puntuación a la pretemporada madridista. “Le pondría un seis como nota a esta pretemporada. Ha sido positiva en el sentido de que los partidos han demostrado facetas buenas y sobre todo lo que tenemos que trabajar. Ha faltado equilibrio y necesitamos arreglarlo”, concluyó.





¿Cuándo es el próximo partido del Real Madrid?

Se acabaron los amistosos y comienza lo bueno: en su próximo partido, el Real Madrid visitará al Athletic Club por la primera fecha de LaLiga 2023-24. El compromiso, que se disputará en el estadio de San Mamés (Bilbao), está programado para jugarse el sábado 12 de agosto desde las 2:30 p.m. (horario en Perú y Colombia).

La ‘Casa Blanca’, que se quedó a diez puntos del Barcelona en la última liga local, esta vez busca recuperar el trono en España, por lo que necesita sumar en sus partidos fuera de casa. Luego del duelo ante los ‘Leones’, tendrá que visitar al Almería y Celta de Vigo.





