El Real Madrid no gana hace cinco partidos y no encuentra su mejor fútbol sobre el campo de juego. Con Zidane eran sólidos en la Champions League; con Lopetegui, ni eso. En medio de los rumores de la salida del técnico vasco y la ‘pelea’ de Sergio Ramos con Reguilón, otro tema se vive a mil en Valdebebas. ¿La salida de algún futbolista? Para nada. Se trata de un referente que se encuentra a disgusto en la actualidad por su rol en el equipo. Cosas de fútbol.



Se trata de Toni Kroos , quien no trata de tener más marca en el mediocentro del Real Madrid. Como eje, el volante alemán es un ‘relojito’. ¿Cómo recuperador de balón? Ya ha dejado un mensaje claro, que no le ha gustado a la directiva ni el propio Lopetegui.

"Yo no soy Casemiro", advirtió Toni Kroos durante las fechas FIFA, con respecto al nuevo rol que pretende Lopetegui con él.



Una declaración que, según indicaron los medios locales, pudo haber molestado al entrenador, quien salió a responder días más tarde: "Kroos no es Casemiro, es evidente, ni al revés. Son diferentes hasta físicamente". A un día de disputarse un nuevo partido para el Madrid, quedará en vilo la discusión futbolista-entrenador.



El Real Madrid se ampara en la Champions League, su competición preferida, para buscar una salida a su crisis, cinco partidos sin vencer y tres derrotas consecutivas que tienen a Julen Lopetegui al borde del despido y con la obligación de golear al modesto Viktoria Pilsen.



El deseo de cuerpo técnico y plantilla de convertir en punto de inflexión un encuentro en principio cómodo para el vigente campeón de Europa, contrasta con la búsqueda de un técnico y el momento en el que la directiva madridista planea dar el relevo a Lopetegui.



Nadie dentro del club asegura que se vaya a sentar en el Camp Nou el domingo en el 'clásico'. El actual entrenador perdió su crédito en Moscú y desde esa derrota no ha sido capaz de reconducir el rumbo. ¿Qué deparará? Lopetegui necesita a la mejor versión de Kroos. ¿La dará el alemán? Mucha incertidumbre en la actualidad en la ciudad de Valdebebas.