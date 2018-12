Real Madrid define el precio de salida de Isco: una cifra impagable en el fútbol

Isco no se siente a gusto con Santiago Solari. No juega con el ‘Indiecito’ como sí lo hacía con Julen Lopetegui y ha tenido más de un gesto de desplante hacia el técnico argentino. Con pocos minutos de juego en el equipo titular, el malagueño ha meditado irse del Real Madrid en pro de ganar la titularidad que él cree que necesita para explotar más como futbolista. Con 26 años, Isco considera que debe realizar un movimiento en el mercado de fichajes.



Sin embargo, el Real Madrid ya le ha comunicado a Isco que si quiere dejar el club madridista tiene un precio en el mercado. De acuerdo a una información de 'OK Diario', el centrocampista se encuentra en un callejón sin salida en el Real Madrid. Tiene contrato con la institución hasta el 2020 y eso provoca que una posible salida del club blanco ahora se le haga complicada.



Un problema para Isco que ve que su entrenador Solari no está dispuesto a ceder y está dispuesto a mantenerse en su postura por muy bueno que sea el malagueño. Solari no acepta sus desplantes y sus gestos, que también empiezan a hartar a los seguidores del Real Madrid. Isco tiene las condiciones de un crack, pero no realiza todo el trabajo para lograrlo.



Isco lleva seis temporadas en el Real Madrid y nunca ha podido consolidarse en una alineación titular por una temporada. Parece que su salida será dentro de dos años, dado que el malagueño no tendría pensado renovar ante una situación así.